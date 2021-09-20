Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye cevap verdi

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin "Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" sözlerine yanıt verdi.

Futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sürpriz bir kararla iki yıllık evliliklerini noktalamıştı. İkili, 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşanmıştı. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edilmişti.

"GÜNAYDIN AŞKIM"

Gündem olan boşanmanın ardından Ciğerci, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda boşanmanın perde arkasını anlatmıştı. Ünlü isim, "Sabah 'Günaydın aşkım' diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor... Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Gökhan biraz agresif bir adam. Sorumluluklar büyüyünce daha gergin olabiliyor. Bu da ilişkimize yansıdı." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Gökhan Çıra, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kuran Çıra, dostlarıyla yemek yedi.

"KISMET"

Evliliklerini dostça bitirdiklerini söyleyen, "Güzel bir evlilik yaşadık fakat son dönemde anlaşamadığımızı fark ettik. Birbirimizi daha fazla yıpratmamak için de boşanma kararı aldık. Selin'in yeri bende her zaman ayrıdır. İşlerimizi ortak bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz gün Selin Ciğerci'nin yaptığı boşanma yorumu hakkında da konuşan Gökhan Çıra, "Bu işler kısmet işleri. Ben de yeniden evlenebilirim, aşık olabilirim, hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Selin'le de yeniden anlaşıp evlenebiliriz, yaşayıp göreceğiz." dedi.

Gülben Ergen'in konserinde açıklama yapan Ciğerci, 'Tekrar evlenir misiniz?' sorusuna; "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin." diyerek, evliliğe kapılarını açık bırakmıştı.