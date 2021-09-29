Gökhan Çıra'dan itiraf yağmuru! 'Selin'e verdiğim bir sözü tutamadım'

Selin Ciğerli ile yollarını ayıran Gökhan Çıra, boşanmanın ardından sessizliğini bozdu. Çıra, "Selin'e verdiğim bütün sözleri tuttum, biri hariç" diyerek içini döktü.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın evliliklerinden daha büyük olay yaratan boşanmalarının yankıları hala sürüyor.

İkili hakkında dedikoduların ardı arkası kesilmeyince Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra da sürekli açıklama yapıyor.

Mal paylaşımı ve aldatma iddialarıyla gündeme gelen çift, davanın ardından pozitif tavırlar sergiledi.

GÖKHAN ÇIRA'DAN İTİRAFLAR

Gökhan Çıra geçtiğimiz gün yine çok konuşulacak ifadeler kullandı ve "Selin'e verdiğim sadece bir sözü tutamadım" itirafıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Çıra’nın hangi sözünü tutamadığı merak konusu olurken, “Selin’in parasını yiyor” yorumlarına da cevap geldi.

İşte Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’nın açıklamaları…

"TAKİPÇİ SAYISI BENDEN AZDI"

Gökhan Çıra, "Selin'i tanıdığımda Instagram'daki takipçisi benden azdı. Çok eski tanışıyoruz. Çok şey atlattık. Herkese karşı dik durduk" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YOK"

Basında çıkan "evliliğin üçüncü şahıslar nedeniyle bittiği" iddiası hatırlatılan Çıra, "Beni her gün başka biriyle yazdılar. Yakın arkadaşımın arkadaşına selam verdim, onunla yazdılar. Yakın dostuma selam verdim, onunla yazdılar. Ben kendimi, Selin de beni bildiği için üçüncü şahıslar yok" açıklamasını yaptı.

MAL PAYLAŞIMI

"Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu. Benim de yoktu ama çok şükür profesyonel futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı, ne güzellik merkezi. Bizim insanımız bilmeden dışarıdan konuşmayı çok seviyor...

Biz her şeyi en baştan beraber yaptık. O reklamını girdi, ben başında durdum. Şirketimizde Selin ön planda, ben arka plandaydım. Boşanırken kimse bir şey istemedi, ne varsa birlikte bölüştük...

"Mal paylaşımı beş dakika sürdü. Yanımızda 200'den fazla çalışan insan var. Herkesin bilmesi gereken şey; bu işe başlarken onun da bir şeyi yoktu, benim de yoktu."

"ÇOCUK SÖZÜNÜ TUTAMADIM"

Eski futbolcu, "Bizim hayattan tek istediğimiz şey çocuktu. Hiç kimse bilmez. Hayatım boyunca Selin'e verdiğim her sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım. Demek ki Allah istemedim, vardır bunda da bir hayır" şeklinde konuştu.