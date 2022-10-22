Gökhan Çıra'ın annesi ifşa haberlerine isyan etti

Gökhan Çıra'nın son günlerde farklı kadınlara attığı mesajların ifşalanmasının ardından anne Leman Çıra, "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz." dedi.

Selin Ciğerci ile boşanmasından kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra, yeniden aldatma haberleriyle gündem oluyor.

Evliliklerine 2'nci bir şans veren çift, geçtiğimiz günlerde birliktelikleri sonlandırmıştı.

Bunun üzerine Çıra, fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Mesajları ifşa oldu

İlişkisi devam eden Gökhan Çıra, kısa süre önce bir kadına attığı mesajla ifşa oldu.

Paylaşılan mesajlarda, genç kadının kendisini evine davet eden Çıra'ya, "Senin sevgilin yok mu?" diye sormasının üzerine Çıra'nın, "Var Buse, dövseydin." diye cevap verdiği görüldü.

İkinci ifşa vakası

Eski futbolcu, yeniden bir mesajla gündem oldu.

Yeşim isimli bir sosyal medya kullanıcısı Gökhan Çıra'nın kendisine attığı, "Ne yapıyorsun, nasılsın?" mesajını ifşa ederek, "Bu kadarı da çok fazla. İyi de bırakmışsın bu adamı. Benim gibi küçük yazıyor." dedi.

"Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler"

Duruma kayıtsız kalamayan anne Leman Çıra, oğlunun özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesine öfkelenerek şu yorumu yaptı:

"Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler. Kendinize gülün, ekrandaki resmine bak. Bir kadın bu değil, erkek diye gördüğünüz Selin sizden daha kadın." dedi.