Gökhan Çıra'ya Selin Ciğerci'nin aşk hayatı soruldu

Gökhan Çıra, eski karısı Selin Ciğerci'nin yeni aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

"BASKETBOLCU VAR"

Ciğerci son açıklamasında, "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım." demişti.

"GÖRÜRSEK BAKARIZ"

Gökhan Çıra, tekrar barışmayla ilgili bir gelişme olmadığını söyledi. Çıra, “Selin Ciğerci’nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?” sorusuna ise “Görürsek bakarız.” diyerek yanıt verdi.