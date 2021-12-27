Gökhan Göz, Fatoş Yelliler ayrıldı

Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı.

Ünlülerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen işletmeci Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık ilişki yaşıyordu. Üç kere ayrılan ikili, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ancak bu barışma da çok uzun sürmedi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve ardından tekrar barışan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni olaylar yaşandı. Sevgilisi Fatoş Yelliler'in kendisini aldattığını ima eden Göz, sevgilisine aldığı eşyaların hepsini sokakta yaktı.

Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'e ait eşyaları yaktı VİDEO



"ÜZGÜNÜM"

Gökhan Göz, açıklamasında ise "Sevgimin aşkımın peşinden gözümü karartarak gittim. Birçok şeyi kabul edilemez olsa da sineme çektim. Lakin köpek b.k yemekten vazgeçmez. Kanı bozuk bir kişi ruhumuzu ve kalbimizi koordineli bir şekilde kullandı geçmişi silmişken hali hazırda yine aynı rezilliklere kendimi ailemi ve sevenlerimi düşürdüğüm için çok üzgünüm, hepsinden özür dileyerek hayatıma yeni ve üçüncü gözü açık olarak devam edeceğime yemin ederim. Ben bu oyuna alet oldum belki herkes parasıyla satın aldı bazı şeyleri ama ben duygularımla sevgimle aşkımla teslim olmuştum. Bundan sonra geçmişimde anılmış her kim varsa artık bir çizik çektim... Herkes yaptığı hataların ve vebalin bedelini er ya da geç ödeyecektir. İhanetin telafisi, k..peliğin bahanesi olmaz." dedi.

Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını da ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü.