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    Göksel: Gelen mesajlar çirkindi

    Makyajsız görüntülenen Göksel, sosyal medyadan gelen mesajları okuyunca çılgına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 14:49
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    Göksel: Gelen mesajlar çirkindi

    Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülendiği için doğal görüntüsü hakkında sert yorumlara maruz kalan şarkıcı Göksel, gelen mesajlar sonrası isyan etti.

    "YORGUNDUM"

    Birçok meslektaşının aksine sahnesi olmadığı zaman makyaj yapmadığının altını çizen ünlü şarkıcı Göksel, "Doğal görünmek hoşuma gidiyor. O gün biraz yorgundum ve konuşmak istememiştim. Gelen mesajlar çok çirkindi" diyerek tepkisini dile getirdi.

    Göksel: Gelen mesajlar çirkindi #1

    Göksel: Gelen mesajlar çirkindi #2

    Göksel: Gelen mesajlar çirkindi #3

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