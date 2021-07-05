Göksel: Gelen mesajlar çirkindi

Makyajsız görüntülenen Göksel, sosyal medyadan gelen mesajları okuyunca çılgına döndü.

Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülendiği için doğal görüntüsü hakkında sert yorumlara maruz kalan şarkıcı Göksel, gelen mesajlar sonrası isyan etti.

"YORGUNDUM"

Birçok meslektaşının aksine sahnesi olmadığı zaman makyaj yapmadığının altını çizen ünlü şarkıcı Göksel, "Doğal görünmek hoşuma gidiyor. O gün biraz yorgundum ve konuşmak istememiştim. Gelen mesajlar çok çirkindi" diyerek tepkisini dile getirdi.