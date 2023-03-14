Göksel konser gelirini depremzedelere bağışlayacak Ünlü şarkıcı Göksel, 15 Mart'ta vereceği konserinin gelirini depremzede vatandaşlarımız için bağışlayacağını açıkladı.

Yardımseverliğiyle bilinen ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Göksel, vereceği konserin gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Göksel, depremzedeler için sahnede olacağını belirtti ve 15 Mart'ta vereceği konser için şu açıklamayı yaptı:

"Yaraları sarmak için"