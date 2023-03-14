Göksel konser gelirini depremzedelere bağışlayacak

Yardımseverliğiyle bilinen ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Göksel, vereceği konserin gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Göksel, depremzedeler için sahnede olacağını belirtti ve 15 Mart'ta vereceği konser için şu açıklamayı yaptı:
"Yaraları sarmak için"
"Büyük bir kederin ortağıyız. Şimdi ise hiçbir şeyi unutmadan hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Müziğin iyileştirici gücünü kullanarak yardımı ve birlikteliği sürdürülebilir kılmak için... Konserimizin bilet gelirini depremin açtığı yaraları sarmak için paylaşıyoruz."