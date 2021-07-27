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    Göksel'den hayranlarına maske uyarısı

    Uzun zaman sonra İstanbul'da konser veren Göksel, sahneden hayranlarına seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 07:47
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    Göksel'den hayranlarına maske uyarısı

    Koronavirüs salgınından dolayı İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen ünlü şarkıcı Göksel, uzun zaman sonra sahneye çıktı.

    Konserinde siyah, gri ve fuşya renklerinde üç farklı kostüm giyen Göksel, şarkıları ve sahne şovlarıyla izleyenlerden beğeni topladı.

    "SON MASKELİ KONSER OLSUN"

    Şarkı aralarında hayranlarına maske uyarısında bulunan şarkıcı, "Bu buluşmaları çok bekledik, lütfen maskelerimizi takalım, bunlar son maskeli konserlerimiz olsun" dedi.

    Göksel den hayranlarına maske uyarısı #1Göksel den hayranlarına maske uyarısı #2

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