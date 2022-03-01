Euro
15.55
-0.16%
Dolar
13.93
0.61%
Altın
868.93
2.16%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
610.093
6.55%
BTXN Coin
36.88
-0.35%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    • Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor!

    Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel ve Taner'in birbirine girdiği görüldü. Sefer ölümle pençeleşirken, Meryem ise düğün işlerini ağırdan almaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 22:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin 54. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Dizinin yayınlanan son fragmanında; Veysel ve Taner'in kavga ettiği ve aralarındaki iplerin koptuğu görüldü.

    Veysel uçan araba konusunda Taner'e resti çekerken, arada kalan ise Ramazan oldu ve iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

    Gözü açıldıktan sonra Rıfat'tan uzaklaştığı görülen Meryem'in düğün işlerini daha ağırdan almaya başladığı fark edildi.

    Meryem bu tavrı seyirciden tepki alırken, bundan sonraki süreçte Rıfat'la aralarında neler olacağı merak edilmeye başladı.

    Beyin ameliyatına giren Sefer için kritik saatler başlarken, Asuman ve Ramazan geçen zamanın ardındna yüzleşti. İşte Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor! #1

    Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor! #2


    İlginizi Çekebilir

    Franck Ribery trafik kazası geçirdi
    Dünyadan futbol

    Franck Ribery trafik kazası geçirdi

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Ümraniye’de, park ederken vitesi karıştıran sürücü yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Ümraniye’de, park ederken vitesi karıştıran sürücü yayaya çarptı

    Görüş Bildir