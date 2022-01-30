Gönül Dağı'nın Dilek'i daha fazla dayanamadı, polise başvurdu! Bakın olay ne çıktı...

Gönül Dağı'nın Dilek'i daha fazla dayanamadı, polise başvurdu! Bakın olay ne çıktı...

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, üst kattan gelen gürültüden rahatsız olduğunu belirtti. Sitem eden İlhan, yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, herkesin sevdiği ve beğendiği isimleri bir araya getirdi.

Bu isimlerden birisi olan Gülsim Ali İlhan, Dilek karakteri sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı ve tanındı.

Daha önce Diriliş Erutğul dizisinde de Aslıhan karakterine hayat veren Gülsim Ali, paylaştığı bir Tweetle gündem oldu.

Dizideki karakteri dışında da özel hayatı ile gündeme getirilen Gülsim Ali, komşusu ile yaşadığı bir olayı anlattı.

Oyuncunun komşusu ile yaşadığı olayı anlatması ve polise başvurduğunu söylemesi ise hayranlarının dikkatini çekti.

GÜLSİM ALİ İLHAN'IN İSYANI

Gülsüm Ali son olarak bir tweeti paylaşarak kendi başına gelen olayı anlattı.

Gülsim Ali üst kattan gelen gürültüden rahatsız olduğunu ifade ederek hem sitem etti hem de takipçilerine de "Size de oluyor mu?" diye sordu.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim İlhan Ali paylaşımında "Benim de başıma geldi, gündüzleri çıt çıkmıyor gece 23'ten sonra başlıyor. Sonunda polise haber verdim. Gerçekten ben de çok merak ediyorum ne oluyor?" dedi.