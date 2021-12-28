Gönül Dağı'nın Ramazan'ı öyle böyle kilo vermemiş!

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı öyle böyle kilo vermemiş!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, değişimi ile şoke etti. Kilo veren ve yakışıklı bir hale bürünen oyuncu, yıllar önceki kareleriyle sosyal medyayı yıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizide Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ise eğlenceli anları ile seyircinin en sevdiği isimlerin başında geliyor.

Amcaoğulları Taner ve Veysel'le yaptıkları icatların dışında Asuman'a sevdalı olan Ramazan, dizinin en güldüren isimlerinden birisi.

Asuman ve Ramazan'ın aşkı herkesin ilgisini çekerken, Cihat Süvarioğlu yıllar önceki kareleriyle gündem oldu.

Daha önce birçok projede yer alan Süvarioğlu, kilolu halleriyle sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Oyuncunun eski ve yeni halini kıyaslayan ve post olarak hazırlayan bazı sayfalar ise peş peşe paylaşım yaptı.

CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Gönül Dağı sayesinde tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Cihat Süvarioğlu, değişimi ile gündem oldu.

Şimdilerin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen ve sergilediği performans ile dikkatleri çeken Süvarioğlu, yıllar içinde bir hayli kilo vermiş.

Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, genç neslin en yetenekli isimlerin birisi.