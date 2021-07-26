Euro
10.1409
0.73%
Dolar
8.5924
0.51%
Altın
500.24
0.96%
Borsa
1.355
0.27%
Bitcoin
322.000
8.67%
EXEN Coin
25.22
0.88%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Gönül Yazar hastanelik oldu

    Evde geçirdiği kaza sonucu hastanelik olan Gönül Yazar'ın sağlık durumuna yönelik açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Yazar hastanelik oldu

    Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. Yazar, hastaneye kaldırıldı.

    Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

    Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "MESAJLARA CEVAP VERECEK HALİ YOK"

    "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

    Yazar'ın kaburgalarının kırıldığı ve akciğerine batmak üzere olduğu öğrenildi. Usta sanatçı sevenlerinden dua istedi.

    Gönül Yazar hastanelik oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir