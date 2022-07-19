Gülay İstanbul'u terk etti

Sağlık sorunları yaşayan Gülay, radikal bir karar alarak İstanbul’u terk etti.

Cesaretin Var mı Aşkaşarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir dönem de çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, son olarak rahim kanserine yakalanmıştı.

Köyceğiz'e taşındı

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Gülay, İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.

Köyceğiz'de tarım ile ilgilenmeyi de düşünen Gülay, toprağa tohum ekimi yapıp sağlığı açısından organik sebzelerle beslenmeyi ön planda tutacak.

Vasiyetini açıkladı

Üç kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer, geçtiğimiz aylarda vasiyetini açıklamıştı. Gülay, bir mezar istemediğini ve vücudunun bir devlet üniversitesine bağışlanmasını istediğini dile getirmişti.