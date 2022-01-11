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    Gülcan Arslan: Güneş topluyorum

    Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan soğuk havalara meydan okuyan iç ısıtan pozlar.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:47
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    Gülcan Arslan: Güneş topluyorum

    Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı'nın Despina'sı güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

    "KAR TOPLUYORUM"

    Instagram hesabından leopar desenli mayosu ve bornozuyla poz veren Gülcan Arslan, paylaştığı karelerine "Kar topluyorum" notunu düştü.

    Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Cesur ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncun adı, son olarak şarkıcı Teoman ile anılmıştı.

    Gülcan Arslan: Güneş topluyorum #1

    Gülcan Arslan: Güneş topluyorum #2

    Gülcan Arslan: Güneş topluyorum #3


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