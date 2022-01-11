Gülcan Arslan: Güneş topluyorum

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan soğuk havalara meydan okuyan iç ısıtan pozlar.

Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı'nın Despina'sı güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

"KAR TOPLUYORUM"

Instagram hesabından leopar desenli mayosu ve bornozuyla poz veren Gülcan Arslan, paylaştığı karelerine "Kar topluyorum" notunu düştü.

Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Cesur ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncun adı, son olarak şarkıcı Teoman ile anılmıştı.