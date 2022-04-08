Gülçin Ergül ağlayarak konuştu

Geçirdiği trafik kazında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, kazayı anlattı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza geçiren bir dönem Hepsi Grubu'nda yer alan Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetti.

Zor günler geçiren ve kendine yeni yeni gelmeye başlayan ünlü şarkıcı, Cihangir'de görüntülendi.

"Duygularımı yansıttım"

Yeni klibi için çalışmalara başladığını söyleyen Ergül, "Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptım. Duygularımı en saf haliyle yansıttım. Yaptığım şarkı az da olsa acımı hafifletti. Bu zor dönemde en büyük sığınağım müzik oldu" açıklamasını yaptı.

Talihsiz kaza hakkında konuşan Ergül, "Kabullenmesi gerçekten zor. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Yaşadığım travmayı atlatmaya çalışıyorum. O arabanın içinden sağ çıkabilmem mucizeydi" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.