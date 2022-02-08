Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını taşıyan Gülçin Ergül sessizliğini ödül töreninde bozdu.

Çok sevilen şarkıları ile hafızalara kazınan Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir-Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiş ve yaşanan talihsiz kazada ünlü şarkıcının sevgilisi hayatını kaybetmişti. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.

Zor günler geçiren şarkıcı Gülçin Ergül, sessizliğini ödül töreninde bozdu.

gerçekleştirilen törende ödül alan Gülçin Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisini andı. Ödülünü sevgilisi için aldığını belirten Gülçin herkesi duygulandırdı.

"SEVGİLİM İÇİN ALIYORUM"

Özgül eden teşekkür eden şarkıcı, “Tüm gücümü toplayarak olabildiğince karşınızdayım mucizivi bir şekilde. Ne yazık ki bu ödülü hayatını kaybetmiş sevgilim Erdal için kabul ediyorum." diyerek gözyaşlarına engel olmaya çalıştı.

Gülçin Ergül, ödül töreninde sesi titreyerek konuştu VİDEO

