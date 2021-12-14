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    Gülçin Ergül'den trafik kazası sonrası ilk paylaşım

    Şarkıcı Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:00
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    Gülçin Ergül'den trafik kazası sonrası ilk paylaşım

    Balıkesir'deki kazada tıra çarpan otomobilden yaralı olarak kurtulan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün, son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    TABURCU OLACAK

    Ergül'ün, bu akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

    CENAZE İZMİR'E GÖNDERİLDİ

    Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Gülçin Ergül, kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

    "MELEĞİMSİN"

    Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafıyla birlikte "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" paylaşımını yaptı.

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #1

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #2

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #3

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #4

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #5

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #6

    Gülçin Ergül den trafik kazası sonrası ilk paylaşım #7

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