Gülçin Ergül'den trafik kazası sonrası ilk paylaşım

Şarkıcı Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Balıkesir'deki kazada tıra çarpan otomobilden yaralı olarak kurtulan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün, son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TABURCU OLACAK

Ergül'ün, bu akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

CENAZE İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Gülçin Ergül, kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

"MELEĞİMSİN"

Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafıyla birlikte "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" paylaşımını yaptı.