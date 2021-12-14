Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, trafik kazası geçirdi.

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, geçtiğimiz akşam geçirdiği trafik kazasından hafif yaralı bir şekilde kurtulurken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

TIRA ÇARPTILAR

Balıkesir'in Susurluk mevkiinde gerçekleşen kazada; 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir tırın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin’in, kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdal Şeyda Lafçı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.