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    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi

    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi

    Gülden Karaböcek, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcı yaşına rağmen güzel bir perfomans sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 23:24
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    Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler''in bu akşamki konuğu 68 yaşındaki ses sanatçısı Gülden Karaböcek'ti.

    Artık Sevmeyeceğim'i seslendirdi

    Programın ortalarına doğru 'Artık sevmeyeceğim' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı sesiyle izleyenleri mest etti.

    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi - Video

    Yaşı sesine engel olamadı

    Yaşına rağmen sesini hala koruduğunu gösteren ünlü sanatçı Karaböcek, Sibel Can ve Hakan Altun'dan büyük alkış aldı.

    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi #1

    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi #2

    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi #3

    Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi #4


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