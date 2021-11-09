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    • Güldür Güldür'ün yıldızı Aylin Kontante'nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Bakın hangi dizide oynamış...

    Güldür Güldür'ün yıldızı Aylin Kontante'nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Bakın hangi dizide oynamış...

    Güldür Güldür Show'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aylin Kontante'nin yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun rol aldığı dizi herkesi şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 19:27
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    Güldür Güldür'ün yıldızı Aylin Kontante'nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Bakın hangi dizide oynamış...

    Uzun bir süredir Güldür Güldür ile seyircisinin karşısına çıkan Aylin Kontante, başarısı ile göz dolduruyor.

    2 çocuğu bulunan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutan Kontante, yer aldığı projelerle anılıyor.

    2018 yılında rol arkadaşı Alper Kul ile evlenen Kontante, 2013 yılında ilk çocukları Arel'i, 2018 yılında da Kaan Leo'yu dünyaya getirdi.

    Hem oyunculuğu hem anneliği hem de mutlu giden evliliğiyle beğeni toplayan Kontante'nin yıllar önce rol aldığı diziden kareleri ortaya çıktı.

    Gençlik dönemlerinde efsaneleşmiş bir dizide rol alan Kontante, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

    AYLİN KONTANTE'NİN YILLAR ÖNCEKİ HALİ

    Başarılı oyuncu Aylin Kontante, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde rol aldı.

    Nazlı karakterine hayat veren ve dizide 25 yaşında olan Kontante,  oyunculuğa 2003 yılında Kampüsistan dizisi ile adım attı.

    Şimdilerde en iyi oyuncular arasında yer alan Kontante'nin 25 yaşındaki hali hayranlarını şaşırttı.

    Güldür Güldür ün yıldızı Aylin Kontante nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Bakın hangi dizide oynamış... #1

    Güldür Güldür ün yıldızı Aylin Kontante nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Bakın hangi dizide oynamış... #2

    Güldür Güldür ün yıldızı Aylin Kontante nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Bakın hangi dizide oynamış... #3

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