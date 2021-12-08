Gülşah Saraçoğlu: Gerçek kürk seviyorum

Modacı Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında 50 gerçek kürkü olduğunu itiraf etti.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bu sabah bir magazin programına konuk oldu. Saraçoğlu, açıklamalarıyla ekran başındaki hayvanseverlerin tepkisini topladı.

"SEVİYORUM VE GİYİYORUM"

50'ye yakın gerçek kürkü olduğunu söyleyerek büyük tepki çeken Gülşah Saraçoğlu, "Ben giyiyorum. Seviyorum da. Hani hayvanlara yapılan zulüm falan tabii ki çok acı ama ben o konulara hiç girmiyorum.

Ben kürk seviyorum ve giyiyorum. Herhalde 50'ye yakın kürküm var. 50 olmasa bile 45 vardır." şeklinde konuştu.

"VİDEOLAR FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEZ"

Hayvanlara yapılan zulüm videolarını hiç izlemediğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu, "O videoları izlemiyorum, kürkleri seviyorum. O videoları izlesem de fikrim değişmez." şeklinde konuştu.