Gülşah Saraçoğlu, podyumda düştü

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı sevenleriyle paylaştı.

Podyumda havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı.

Gülşah Saraçoğlu, podyuda düştü VİDEO

"BİR DE GÜLÜYORUM"

Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere kapaklanan ünlü modacının yardımına jüriden arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.