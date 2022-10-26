Gülşah Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabı hacklendi

Fiziği ve tarzıyla adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı, dün gece saatlerinde ele geçirildi. Kullanıcı adı 'Metres Gülşah' olarak değiştirilen hesap, bir süre sonra geri alındı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Birçok ünlü ismin sahne kıyafetlerini tasarlayan Saraçoğlu, her paylaşımıyla gündem oluyor.

Hesabına giremedi

Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan 40 yaşındaki modacının 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Dün gece saatlerinde sosyal medya hesabına giremeyen Saraçoğlu, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı.

Kullanıcı adı 'Metres Gülşah' olarak değiştirildi

Hesabının birileri tarafından ele geçirildiğini fark eden modacı, kullanıcı adının değiştiğini gördü.

İsmi "Metres Gülşah" olarak değiştirilen hesabını bir süre sonra geri alan Saraçoğlu, konuya ilişkin açıklama yaparak, bu işin arkasında bir kişinin olduğunu belirtti.