Gülşah Saraçoğlu'nun yeni yıl planı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu yeni yıla Eyüpsultan'da girdiğini söyledi.

Son dönemde kürklü paylaşımlarıyla tepki çeken ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu yine herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

"ESRA EROL DA ORADA"

Saraçoğlu açıklamasında "Yeni yıla tam 12'de Eyüpsultan'da giriyorum. Hatta çok sevdiğim Esra Erol ile de çok karşılaşmışızdır orada aşkım o benim. Bu yıl da buradayım bir şey yapmak istemiyorum" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bir magazin programına konuk olan ünlü modacı, kürk giymekten asla vazgeçmeyeceğini söyleyip çok tepki toplamıştı.