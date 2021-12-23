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    Gülse Birsel: Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var

    Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekemye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:20
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    Gülse Birsel: Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var

    Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran 50 yaşındaki oyuncu ve senarist Gülse Birsel, şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaştı.

    "MERAK ETMEYİN GARDAŞIM"

    Yeni dizisinin senaryosunu yazmaya devam ettiğini söyleyen Birsel paylaşımında "Yine bazı süslü pozlarımla karşınızdayım. Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var.

    Bunları yapıp yapıp eve gelip kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" ifadelerini kullandı.

    Gülse Birsel: Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var #1

    Gülse Birsel: Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var #2

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