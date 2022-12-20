Sahnedeyken imam hatip liselilerine yönelik söylediği sözler sebebiyle yargılanan Gülşen, aylar sonra sahnede şarkılarını söyledi.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun itirazı üzerine yurt dışı yasağı 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırılmıştı.

Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Gülşen'in nerede olduğu merak ediliyordu..

Aylar sonra sahnede

Bir markanın düzenlediği etkinliğe katılan Gülşen, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ünlü sanatçı, şık kıyafeti ve özlenen dansı ile sevenleriyle kavuşarak keyif dolu anlar yaşattı.

Gülşen aylar sonra sahne aldı VİDEO