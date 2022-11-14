Gülşen Barselona'ya gitti

21 Ekim’de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Gülşen, ilk iş olarak oğlu Azur’un yanına Barselona’ya uçtu.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun itirazı üzerine yurt dışı yasağıi 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırılmıştı.

Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Gülşen'in nerede olduğu merak ediliyordu.

Barcelona'da alışveriş keyfi

Hürriyet'te yer alan habere göre, 21 Ekim’de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Gülşen, ilk iş olarak oğlu Azur’un yanına, Barselona’ya uçtu. Ünlü sanatçı, alışveriş yaparken Barselona sokaklarında görüntülendi.