Gülşen Bubikoğlu 68 oldu

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, 68'inci yaşını kutladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerden Gülşen Bubikoğlu, bir döneme damga vurmuştu. Yapılan anketlerde hep birinci seçilen Bubikoğlu, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. Ünlü oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor.

68'inci mumu

Zaman zaman yaptığı resimleri zaman zaman da gündelik hayatından detayları paylaşan güzel oyuncu, 68'inci yaşını kutladı.

Doğum günü kızı

Bubikoğlu, kızı ve yakınlarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozu da takipçileriyle paylaştı. Pastanın önünde poz veren Bubikoğlu paylaşımının altına, "Bugün çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi." notunu ekledi.