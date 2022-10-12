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    Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı

    Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu sonbaharı sosyal medyada karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 07:12
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 07:32
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    Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı

    Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yer alan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada aktif bir isim.

    Zaman zaman evinin manzarasını zaman zaman da yaptığı resimleri paylaşan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini de takipçileriyle paylaştı.

    "Sonbaharın güzel günlerinden"

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu "Sonbaharın güzel günlerinden" notuyla yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti.

    Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı #1

    Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı #2

    Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı #3


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    Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı
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