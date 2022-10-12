Gülşen Bubikoğlu, son haliyle beğeni topladı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu sonbaharı sosyal medyada karşıladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yer alan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada aktif bir isim.

Zaman zaman evinin manzarasını zaman zaman da yaptığı resimleri paylaşan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini de takipçileriyle paylaştı.

"Sonbaharın güzel günlerinden"

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu "Sonbaharın güzel günlerinden" notuyla yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti.