Gülşen Bubikoğlu: Teklifler gelmeye devam ediyor

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Gülşen, artık ekrana dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, uzun yıllardır sakin bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bubikoğlu, takipçilerinin sorularına cevap verdi.

Ekralara dönmeyi düşünmediğini her fırsatta dile getiren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna yanıt verdi.

"KIZIM VE TORUNUMLA ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Bubikoğlu, "Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz.





"TEKLİFLER HALA GELİYOR"

Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu, 1977'de kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağına almıştı.

Yeşilçam'a 70'li yıllarda adım atan Bubikoğlu, 'Gırgıriye', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynadı.