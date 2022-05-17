Petrol
115.09
0.74%
Euro
16.63
2.42%
Dolar
15.76
1.38%
Altın
932.39
1.48%
Borsa
2409
0.75%
Bitcoin
484.700
1.36%
BTXN Coin
13.84
6.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Gülşen Bubikoğlu'ndan yaz pozları

    Yaz sezonunu açan Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen Bubikoğlu'ndan yaz pozları

    Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan 67 yaşında olan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Hayranları beğeni yağdırdı

    Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ve tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

    Beğeni yağmuruna tutulan Gülşen Bubikoğlu için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı.

    Gülşen Bubikoğlu ndan yaz pozları #1

    Gülşen Bubikoğlu ndan yaz pozları #2

    Gülşen Bubikoğlu ndan yaz pozları #3

    Gülşen Bubikoğlu ndan yaz pozları #4


    İlginizi Çekebilir

    Mercedes, 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sunuyor
    Otomobil

    Mercedes, 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sunuyor

    İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomat heyeti gönderecek
    Dünya

    İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomat heyeti gönderecek

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir