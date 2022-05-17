Gülşen Bubikoğlu'ndan yaz pozları

Yaz sezonunu açan Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hayran bıraktı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan 67 yaşında olan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Hayranları beğeni yağdırdı

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ve tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Beğeni yağmuruna tutulan Gülşen Bubikoğlu için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı.