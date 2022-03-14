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    Gülşen Bubikoğlu'nun yalı paylaşımı kızdırdı

    Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun Kanlıca'daki yalısından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 13:22
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    Gülşen Bubikoğlu'nun yalı paylaşımı kızdırdı

    İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası ünlü isimler lüks evlerinden fotoğraflar ve videolar paylaştı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam'ın en güzelleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu da Kanlıca'daki yalısından paylaşım yaptı.

    "BUZUN İÇİNE HAPSOLDUK"

    Gülşen Bubikoğlu, yayıladığı videoya "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" yazdı.

    Ancak usta oyuncunun yorumu bazı takipçilerini rahatsız etti. Usta oyuncuya  "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.

    Gülşen Bubikoğlu nun yalı paylaşımı kızdırdı #1

    Gülşen Bubikoğlu nun yalı paylaşımı kızdırdı #2

    Gülşen Bubikoğlu nun yalı paylaşımı kızdırdı #3


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