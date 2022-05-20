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    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu

    Ünlü şarkıcı Gülşen, Bursa’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
    • İHA
    • 20.05.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:26
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    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu

    Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, Bursa Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu.

    "Üşüyebilirsiniz"

    Son zamanlarda sahne kıyafetiyle adından sıkça söz ettiren ünlü popçu, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Gülşen, şarkı aralarında seyirci ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Gülşen, “Hoş geldiniz. Böyle akşamlar nedense daha da coşkulu geçiyor. Evet belki biraz üşüyebilirsiniz, biraz ıslanabilirsiniz. Hadi bakalım çok eğleneceğiz.” dedi.

    "Benim kaderim"

    Bir dinleyicinin doğum günü kutlaması isteği üzerine Gülşen, “Tamam başladık doğum günlerini kutlamaya. Benim kaderim doğum günü şarkıcısı, doğum günlerini kutluyorum sahnede genelde, o yüzden pek şarkı söyleyemiyorum. Gelmişsiniz bu yağmurda buralara tabii ki kutlayacağız.” diyerek Bursalılara yağmurun altında şarkılar söyledi.

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu #1

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu #2

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu #3

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu #4

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu #5


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