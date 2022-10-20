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    Gülşen duruşma öncesi imza verdi

    Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yarınki duruşma öncesi Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.
    • 20.10.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:12
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    Gülşen duruşma öncesi imza verdi

    Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine 4 gün sonra konutu terk etmeme adli kontrol kararıyla cezaevinden çıkmıştı.

    Avukatının itirazı üzerine, konutu terk etmeme adli kontrol kararı, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartına  çevrilmişti.

    Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı

    Gülşen, yargılandığı davanın yarın yapılacak duruşması öncesi bugün saat 13.00 sıralarında, Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı.

    Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra, polis merkezine girdi.

    Soruları cevapsız bıraktı

    DHA'nın haberine göre, bir süre sonra polis merkezinden ayrılan Gülşen, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

    Gülşen duruşma öncesi imza verdi #1

    Gülşen duruşma öncesi imza verdi #2

    Gülşen duruşma öncesi imza verdi #3


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