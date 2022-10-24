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    Gülşen ile yeğeni Ezra'nın benzerliği şaşırttı

    Şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenler, ikilinin benzerliği karşısında şaşkına uğruyor. Genç müzisyen, "Teyzeme özenmiyorum, onu örnek alıyorum" dedi.
    • 24.10.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:13
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    Gülşen ile yeğeni Ezra'nın benzerliği şaşırttı

    Son günlerde imam hatiplilere yönelik sözleriyle sıkça gündem olan şarkıcı Gülşen'in, bu kez yeğeniyle olan benzerliği çok konuşuldu.

    Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan yargılanan şarkıcı, 21 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Savunmasında, maddi ve manevi bedelleri ödediğini belirten şarkıcı, beraatini talep etti.

    İkinci duruşma 21 Aralık'ta

    Mahkemede, şarkıcının karakola imza verme şeklindeki adli kontrolü kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi ise reddedildi.

    Bir sonraki duruşmanın ise 21 Aralık günü görüleceği bildirildi.

    Gülşen ile yeğeni Ezra nın benzerliği şaşırttı #1

    Gülşen zannediliyor

    Öte yandan şarkıcının yeğeni olarak bilinen müzisyen Ezra, sosyal medyada gündem oldu.

    Görenlerin Gülşen zannettiği genç müzisyen, bir dönem şarkıcı Edis'in vokalistliğini yapmış ve 2019'da kendi şarkısıyla adını duyurmuştu.

    "Teyzemi örnek alıyorum"

    Gülşen'in ablasının kızı olarak bilinen Ezra'yı görenler, 'tıpatıp Gülşen’e benziyor' demekten kendini alamıyor.

    Yeni şarkısıyla dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan müzisyen, "Teyzeme özenmiyorum, onu örnek alıyorum." dedi.

    Gülşen ile yeğeni Ezra nın benzerliği şaşırttı #2

    Gülşen ile yeğeni Ezra nın benzerliği şaşırttı #3


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