Gülşen: İlham olmak çok güzel bir şey

Gülşen: İlham olmak çok güzel bir şey

Ünlü şarkıcı Gülşen, çok eleştirilen sahne tarzıyla ilgili konuştu.

Sahne şovları ve kostümleriyle her daim adından söz ettirmeyi başaran Gülşen, dün bir giyim markasının lansmanına katıldı.

Çok eleştirilen tarzıyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Sahnede cesur kıyafetlerle beni görmeye devam edeceksiniz. Bu benim dünyam bu benim stilim” diye konuştu.

"Yapmak istenen yapılsın"

Diğer kadın şarkıcılara sahne kostümleri konusunda örnek olduğu yorumuyla ilgili de “Herkes kendi neyin içinde olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, yapması gerekiyor. İlham olmak çok güzel bir şey benim için.

"Net kadınım"

Dışarıdan hiçbir soru işaretine mahal verecek bir durumum yok. Duruşum çok net. Söylemek istediğim her şeyi dışa yansıtıyorum. Her alanda çok netim” sözleriyle kapattı.