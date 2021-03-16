Gülşen, İspanya’dan elleri kolları dolu döndü

Dün sosyal medyada yeni aksesuarlarını paylaşıp havasını atan ünlü popçunun, sadece saat ve yüzüğünün toplam değeri 111 bin TL’ydi.

Artık sadece iş için Türkiye'ye gelen Gülşen, bir süredir oğluyla İspanya'daydı. Barcelona'nın altını üzerine getiren ünlü şarkıcı, alışveriş yapmadan duramıyor.

En ünlü mağazalardan alışveriş yapan Gülşen, İstanbul'a elleri kolları dolu döndü. Dün Instagram'dan yeni aksesuarlarını paylaşıp havasını atan Gülşen, lüks sevdasını da bir kez daha gözler önüne serdi.

YÜZÜK VE SAAT SADECE 111 BİN TL

Son günlerin en favori parçası Bulgari marka bir yüzük ve yine Bulgari marka saatini gösteren Gülşen'in, aksesuarları da toplam 111 bin TL'ydi.