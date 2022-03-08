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    Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı

    Konserinde sahneden inerek bir seyircinin kucağına oturan Gülşen, magazin dünyasına damga vurdu. Gülşen'in kucak dansı yaptığı ismin kim olduğu ise ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 10:01
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    Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı

    Sahne kıyafetleri ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Gülşen, dün akşam dinleyicileri ile buluştu.

    Yine oldukça iddalı seçimler yapan şarkıcı, polemik malzemesi vermeyi ihmal etmedi.

    45 yaşındaki Gülşen şarkı söylerken sahneden indi ve seyircisinin kucağına oturdu.

    Siyah derin yırtmaçlı ve beyaz fiyonk detaylı elbisesiyle dikkat çeken popçunun bu hareket kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

    Öte yandan Gülşen'in kucağına oturduğu kişinin kim olduğu da ortaya çıktı.

    Gülşen konserde seyircinin kucağına oturdu VİDEO

    ARKADAŞI ÇIKTI

    Magazin dünyasının popüler isimlerinden biri olan Tolga Zengin, sosyal medya hesabından şarkıcı Gülşen'in konserine gittiğini paylaşmıştı.

    Gülşen'in konserinden paylaşılan bazı görüntülerin üzerine kucak dansı yaptığı seyircinin Tolga Sezgin olduğu görüldü.

    Zengin, ünlü hazır giyim markası Beymen'de stil danışması ve yönetici pozisyonlarında çalışıyor.

    Sezgin, sıklıkla ünlüler dünyasından isimlerle birlikte görülüyor.

    Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı #1

    Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı #2

    Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı #3

    Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı #4


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