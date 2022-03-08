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Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı

Gülşen kucak dansı yapmıştı! O isim bakın kim çıktı

Konserinde sahneden inerek bir seyircinin kucağına oturan Gülşen, magazin dünyasına damga vurdu. Gülşen'in kucak dansı yaptığı ismin kim olduğu ise ortaya çıktı.