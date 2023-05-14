Gülşen oyunu kullandı Sandık başına giden Gülşen, kendisine anneler günü hediyesi verdiğini söyledi. Oyunu kullanan şarkıcı “Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım. Vatanıma, milletime tüm annelere hayır uğur getirsin” ifadelerini kullandı.

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Oyunun rengini günler öncesinden belli eden Gülşen de sandık başına gitti.

Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı için oyunu veren şarkıcı, sandık başında değil, dönüş yolunda bir paylaşım yaptı.

"Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım"

Kendisine anneler günü hediyesi verdiğini dile getiren Gülşen, “Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım. Vatanıma, milletime tüm annelere hayır uğur getirsin.” diye yazdı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 gün cezaevinde yatan, sonrasında kendini yurt dışına atan Gülşen ile ilgili seçim sonucuna yönelik bazı iddialar da gündemde…

Ülkeyi terk edebilir

Şarkıcının istediği adayın Cumhurbaşkanı olmadığı taktirde ülkeyi terk edeceği konuşuluyor.

Hatta Gülşen’e gönül verdiği partisi tarafından milletvekilliği teklifi gittiği de öne sürülüyor.

"Biletini şimdiden al"

“Sahnelerde olmak istiyorum” diyerek bu teklifi reddeden şarkıcının seçim sonucuna göre hareket edeceği belirtiliyor.

Bu tavrı eleştirilen Gülşen için "Biletini şimdiden al" yorumları yapılıyor.