Gülşen sahne fiyatına zam yaptı

Koronavirüs yüzünden uzun zamandır sahneye çıkamayan şarkıcılar sahne fiyatlarına büyük zamlar yaptı.

Koronavirüs pandemisi yüzünden uzun zamandır evinde oturan ünlü şarkıcılar pandemi yasaklarının neredeyse ortadan kalmasıyla sahnelere geri döndü.

GÜLŞEN'E ZAM GELDİ

Salgın yüzünden iki senedir cepten yiyen şarkıcılar, dönüşlerini de zamla yaptı. Sahne ücretine en çok zammı da kıyafetleri ve hareketleriyle sürekli konuşulan ayda neredeyse 15 gün konser veren Gülşen yaptı.

YAZ TAKVİMİ DOLU

Takvim'de yer alan habere göre, sahne fiyatına 3 kat artıran Gülşen, artık bir konser için 400 bin TL alıyor.

Yaz takvimini bile dolduran ünlü şarkıcını artık teklifleri geri çevirdiği konuşuluyor.

ZİRVE AJDA PEKKAN'DA

Sibel Can ve Ebru Gündeş'in de sahne fiyatı da 400 bin TL'den başlıyor. Ünlü isimler düğün ve özel gecelerde bu fiyatın çok çok üstünde rakamlar istiyor.

İşte diğer şarkıcıların sahne fiyat ücretleri:

Ajda Pekkan: 750 bin TL

Sertab Erener: 300 bin TL

Alişan: 200 bin TL

Berkay: 200 bin TL

Cem Belevi: 80 bin TL

Cenk Eren: 120 bin TL













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