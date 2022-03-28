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    Gülşen sahne fiyatına zam yaptı

    Koronavirüs yüzünden uzun zamandır sahneye çıkamayan şarkıcılar sahne fiyatlarına büyük zamlar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:18
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    Gülşen sahne fiyatına zam yaptı

    Koronavirüs pandemisi yüzünden uzun zamandır evinde oturan ünlü şarkıcılar pandemi yasaklarının neredeyse ortadan kalmasıyla sahnelere geri döndü.

    GÜLŞEN'E ZAM GELDİ

    Salgın yüzünden iki senedir cepten yiyen şarkıcılar, dönüşlerini de zamla yaptı. Sahne ücretine en çok zammı da kıyafetleri ve hareketleriyle sürekli konuşulan ayda neredeyse 15 gün konser veren Gülşen yaptı.

    YAZ TAKVİMİ DOLU

    Takvim'de yer alan habere göre, sahne fiyatına 3 kat artıran Gülşen, artık bir konser için 400 bin TL alıyor.

    Yaz takvimini bile dolduran ünlü şarkıcını artık teklifleri geri çevirdiği konuşuluyor.

    ZİRVE AJDA PEKKAN'DA

    Sibel Can ve Ebru Gündeş'in de sahne fiyatı da 400 bin TL'den başlıyor. Ünlü isimler düğün ve özel gecelerde bu fiyatın çok çok üstünde rakamlar istiyor.

    İşte diğer şarkıcıların sahne fiyat ücretleri:

    Ajda Pekkan: 750 bin TL

    Sertab Erener: 300 bin TL

    Alişan: 200 bin TL

    Berkay: 200 bin TL

    Cem Belevi: 80 bin TL

    Cenk Eren: 120 bin TL

    Gülşen sahne fiyatına zam yaptı #1

    Gülşen sahne fiyatına zam yaptı #2

    Gülşen sahne fiyatına zam yaptı #3

    Gülşen sahne fiyatına zam yaptı #4

    Gülşen, sahnede lolipop yaladı ViDEO

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