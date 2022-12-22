Gülşen sahneden gönderme yaptı

Dört ay sonra sahneye dönen Gülşen, özel bir şirketin yılbaşı kutlamalarında sahne aldığı sırada gönderme yaptı.

Hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere hafta başı dönüş yapan Gülşen, iddialı tarzı ve enerjisiyle dikkat çekti.

Eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Gülşen’in sahneden yaptığı espri de gündem oldu.

"Emniyetten kimse var mı?"

Sahneden seyircisiyle sohbet eden ünlü şarkıcının, “Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım.” diye sorduğu öğrenildi.