Gülşen: Savaşıyorum

Ünlü şarkıcı Gülşen, kendisine gelen eleştiriler hakkında konuştu.

Yaptıkları, giydikleri ve sınırları iyice zorladığı sahne şovları ile magazinin zirvesindeki isim Gülşen, bu ay bir derginin kapağında yer aldı.

Dergiye samimi açıklamalar yapan Gülşen, kendisine gelen okları kişisel algılamadığını söyledi.

"Bu zihniyetin karşısındayım"

Gülşen, “Cinsiyetçi, kadına düşman ya da onu yok sayan, homofobik, ayrımcı, tek tipleştiren, şiddeti ve istismarı normalleştirmeye, özgürlüğü yok saymaya çalışan her türlü zihniyetin karşısındayım.

"Kadın olarak savaşıyorum"

Bir kadın olarak bununla savaşıyorum. Bana gelen okları da kişisel olarak algılamadım hiçbir zaman” diye konuştu.