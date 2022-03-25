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    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi susturdu

    Gülşen, kendisi hakkında çirkin yorumlar yapan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi affetmedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 08:09
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    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi susturdu

    Sahne kıyafetleri ve şovlarıyla sürekli gündeme gelen Gülşen, son dönemlerde Beyaz Tv’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında hakkında söylenen çirkin yorumlarla ilgili harekete geçti.

    Dilekçede Gülşen’e karşı, Arto olarak bilinen Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı gereğince uzaklaştırma ve koruma tedbir kararları uygulanması istendi.

    İstanbul Aile Mahkemesi talebi inceleyerek, şiddet mağduru olduğu iddia olunan Gülşen Çolakoğlu’nun beyana göre karşı yanlardan gelebilecek şiddete yönelik yakın ve tehlikeli davranışlara açık olduğu, korunması gerektiği kararına vardı.

    1 AY KONUŞAMAYACAKLAR

    Mahkeme üç ismin Gülşen’e karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu tedbirlerin bir ay süreyle uygulanmasına karar verdi.

    Mahkeme tedbir kararının ihlal edildiği takdirde zorlama hapsine başvurulacağını da Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali’ye hatırlattı.

    SEREN PAYLAŞMAYA DEVAM ETTİ

    Seren Serengil, haber yayılınca daha öncede Amsterdam'dan örnek verdiği gecelerden foto paylaşarak göndermede bulundu. Serengil paylaşımında "Para karşılığı kendini satan kadınların müşterilerini beklerken ki giyim tarzı" yazdı.

    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali yi susturdu #1

    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali yi susturdu #2

    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali yi susturdu #3

     

     


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