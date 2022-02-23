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    Gülşen, siyahlara büründü

    Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı Gülşen'in ağzını bıçak açmadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:26
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    Gülşen, siyahlara büründü

    Son dönemde şarkıları kadar sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Gülşen, Etiler'de siyahlara bürünmüş halde bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi.

    Şapkası ve Covid-19 tedbirleri kapsamında taktığı maskesiyle tanınmakta güçlük çekilen Gülşen, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.

    "NAMUS KİMLERE KALMIŞ"

    Sahnede giydiği dekolteli kıyafetler yüzünden sürekli eleştirilmekten sıkılan Gülşen, geçtiğimiz haftalarda sahne aldığı mekanda "Namus kimlere kalmış." diye isyan etmişti.

    Gülşen, siyahlara büründü #1

    Gülşen, siyahlara büründü #2

    Gülşen, siyahlara büründü #3

    Gülşen, siyahlara büründü #4


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