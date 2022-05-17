Gülşen'den ayna pozu

Ünlü şarkıcı Gülşen, aynada verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

Son dönemde sahne kıyafetleri ve 'Lolipop' adlı şarkısıyla gündemde olan Gülşen,sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında.

Takipçileri için Instagram hesabından günlük hayatından da paylaşımlar yapan Gülşen'den yeni poz geldi.

Aynaya poz

Ünlü şarkıcıdan bu sefer ayna pozu geldi. Günlük uzun bir elbise giyen Gülşen, güneş gözlüklerini takıp aynadan kendini çekti. Gülşen'in fotoğrafına takipçileri beğeni ve yoru yağdırdı.

Sıfır makyaj

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı'nda makyajsız görüntülenmişti. Alışveriş turuna çıkan 45 yaşındaki ünlü popçu, parmak arası terlikleriyle dikkat çekti.