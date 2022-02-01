Gülşen'e destek veren Hülya Avşar'dan iddialı sahne kıyafeti

'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyerek çok konuşulan Hülya Avşar, Gülşen'e sahne kıyafetleri konusunda destek çıkmıştı. Avşar kızı, önceki akşam sahne aldığı mekandaki kostümüyle adından söz ettirdi.

Hülya Avşar, son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken meslektaşı Gülşen'e destek vermişti.

"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz." diyen Avşar, "Sahne şov yeridir. Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

BACAK VE GÖBEK DEKOLTESİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Avşar kızı, önceki akşam bir mekanda sahne aldı.

Bacak ve göbek dekolteli elbisesi ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü isim, şarkılarıyla ve sahne şovuyla izleyenlerin takdirini topladı.

'SAHNE ŞOV YERİDİR' DEYİP SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili "Sahne şov yeridir." diyen Avşar'ın kıyafeti, sosyal medyayı salladı.

SİMİT AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Hülya Avşar, geçtimiz aralık ayında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." demişti.

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz

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Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu: Gerekirse simit yeriz