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    Gülşen'in Bursa tercihi

    Önceki gün Bursa'da sahne alan Gülşen, bu sefer siyah renkte dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:31
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    Gülşen'in Bursa tercihi

    Konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken ve eleştirilen Gülşen, kötü yorumlara kulak tıkadı. Kendisine gelen eleştirilere, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim, kimseye ait değilim." diyen 45 yaşındaki şarkıcı; Kıbrıs, İstanbul, Mersin ve Ankara'nın ardından ikinci kez Bursa'da sahne aldı.

    CESUR KADIN

    Kıyafet seçimleriyle iddiasını sürdüren Gülşen, bu sefer son tercihini siyahtan yana kullandı. Derin yırtmaçlı ve dekolteli elbisesini aynı renk çizmeleriyle kombinleyen şarkıcı, cesur görünümüyle yine dikkat çekti.

    BURSA'YA ÖVGÜ

    Gülşen, konserden fotoğrafları 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Güzel şarkıcı gönderilerine; "Her seferinde başka güzelsin Bursa..." ifadelerini not düştü.

    Gülşen'in paylaşımı kısa sürede 86 binden fazla beğeni aldı.

    Gülşen in Bursa tercihi #1

    Gülşen in Bursa tercihi #2

    Gülşen in Bursa tercihi #3

    Gülşen in Bursa tercihi #4

    Gülşen in Bursa tercihi #5


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