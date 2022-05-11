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    Gülşen'in form sırları

    Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okuyan bir çocuk annesi 45 yaşındaki sanatçı Gülşen’in form sırları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 07:46
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 08:09
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    Gülşen'in form sırları

    Sahnede giydiği kostümlerle kusursuz fiziğini gösteren Gülşen, yıllara meydan okuyor.

    Azur adında bir çocuğu olan 45 yaşındaki güzel sanatçı, düzenli beslenme ve sporun yanı sıra doğanın sunduğu mucizelerden yararlanıyor.

    Fındık sütü içiyor

    Gülşen, düzenli olarak şekersiz fındık sütü içiyor. Bununla da kalmayan Gülşen'in diğer bir form sırrı ise acı biber, limon ve alkali sudan oluşan içeceği.

    Yabancı ünlüler de bu formülü kullanıyor

    Takvim'de yer alan habere göre, bu içecekleri haftanın üç günü düzenli olarak tüketen ünlü sanatçı, böylece metabolizmasını hızlandırıp yağ yakımını sağlayarak kilo almasının önüne geçiyor.

    Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Miranda Kerr ve Victoria Beckham'da fındık sütü sayesinde formunu koruyor.

    Gülşen in form sırları #1

    Gülşen in form sırları #2


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