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    Gülşen'in kışlık kombini

    Cesur sahne kıyafetleriyle ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 07:33
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    Gülşen'in kışlık kombini

    Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

    Son dönemde sahne kostümleri ve giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez Instagram üzerinden yayınladığı kare ile gündem oldu.

    KIŞ GELDİ

    Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunan Gülşen, boğazlı kazağı, içi kürklü montuyla çektiği ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcının paylaşımı, büyük ilgi gördü.

    Gülşen in kışlık kombini #1

    Gülşen in kışlık kombini #2

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