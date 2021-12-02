Gülşen'in kışlık kombini

Cesur sahne kıyafetleriyle ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

Son dönemde sahne kostümleri ve giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez Instagram üzerinden yayınladığı kare ile gündem oldu.

KIŞ GELDİ

Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunan Gülşen, boğazlı kazağı, içi kürklü montuyla çektiği ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcının paylaşımı, büyük ilgi gördü.