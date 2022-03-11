Gülşen'in lolipopu 1 milyon TL

Gülşen, yeni şarkısı ‘Lolipop’ için kesenin ağzını açtı.

Sahnede tercih ettiği kostümlerle konuşulan ve son olarak bir seyircinin kucağına oturarak gündem olan ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün de yeni albümün kapak fotoğrafıyla çok konuşulmuştu.

Gülşen, yeni şarkısı ‘Lolipop’ için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının tanıtım fotoğraflarını Emre Doğru, klibini ise Metin Arolat çekti. Hem klip hem de fotoğraf çekimi için stüdyoya iki kamyon beyaz kum getirildi.

1 MİLYON TL

Hiçbir masraftan kaçınmayan Gülşen’e bu şarkının maliyetinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.